Ses camarades se moquent de son t-shirt fait main, il devient un habit officiel

L’Université du Tennessee est venue au secours d’un enfant moqué par ses camarades de classe après avoir créé à la main un t-shirt aux couleurs de son équipe universitaire de football américain.

Cette belle histoire provient de Floride. Dans un post Facebook, Laura Snyder, une institutrice primaire, explique que son école a participé au College Color Days, une fête américaine durant laquelle chacun est invité à se déguiser aux couleurs de son équipe universitaire de football américain préférée au lancement de la saison sportive. Une initiative qui a particulièrement motivé ses élèves, dont un en particulier qui voulait supporter l’Université du Tennessee. Malheureusement, celui-ci n’avait aucun t-shirt officiel de l’équipe et a donc décidé d’en créer un lui-même.

« Le jour-J, il était tellement excité de me montrer son t-shirt », confie Mme Snyder. Sauf qu’après la pause de midi, l’enseignante a retrouvé son élève en larmes. Pour cause, plusieurs camarades de classe se sont moqués de son habit fait maison. « Il était dévasté », poursuit-elle. « Je sais que les enfants peuvent être cruels (…). Mais celui-ci a utilisé toutes les ressources qu’il avait à sa disposition pour participer à la fête », déplorait-elle sur Facebook.



Visiblement touchées par ce post, des milliers de personnes ont partagé l’histoire de l’enfant sur Facebook. Le post est devenu tellement viral qu’il a attiré l’attention de l’Université du Tennessee. Pour consoler l’enfant, elle a décidé de lui envoyer une boîte remplie de goodies aux couleurs de leur équipe.

Une attention qui a particulièrement fait plaisir à l’élève qui n’était cependant pas au bout de ses surprises. Son logo fait maison est également devenu un logo officiel de l’équipe! Il est en effet disponible sur un t-shirt vendu aux fans. Une partie des bénéfices liés à la vente de ces t-shirts sera reversée à une association luttant contre le harcèlement scolaire.

You asked for it, and @UTVolShop made it happen. 🍊👊 https://t.co/nBGYmyooC1

— UT Knoxville (@UTKnoxville) September 6, 2019