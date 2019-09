US Open – L’Américaine Bethanie Mattek-Sands et le Britannique Jamie Murray conservent leur titre

L’Américaine Bethanie Mattek-Sands et le Britannique Jamie Murray ont réussi à conserver leur titre en double mixte à l’US Open de tennis, quatrième et dernière épreuve du Grand Chelem de l’année, samedi sur le ciment de Flushing Meadows. La paire americano-britannique s’est imposée en deux sets – 6-2, 6-3 – face à la Taïwanaise Chan Hao-ching et le Néo-Zélandais Michael Venus (N.1), en moins d’une heure (59 minutes).

Pour l’Ecossais, le frère d’Andy Murray, 33 ans, c’est déjà son troisième titre d’affilée en double mixte à l’US Open. Il avait remporté sa première victoire dans cette épreuve avec la Suissesse Martina Hingis en 2017. Il compte 7 titres en double à son palmarès, dont 5 en double mixte (deux avec Bethanie Mattek-Sands).

Pour Bethanie Mattek-Sands, 34 ans, il s’agit d’un 9e succès en Grand Chelem dans une épreuve du double, le deuxième à l’US Open (toujours avec Jamie Murray) et le 4e en double mixte.

Source: Belga