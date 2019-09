US Open – Joachim Gérard éliminé au premier tour en simple

Joachim Gérard a été éliminé au premier tour de l’US Open dans le tournoi du simple en chaise roulante samedi dans un match disputé en deux temps face au Français Nicolas Peifer, 8e joueur du monde. Joachim Gérard, 30 ans, 5e mondial, a été battu en deux sets – 6-2, 6-2 – dans un match interrompu la veille par la pluie. Ce quart de finale aura duré au total 54 minutes.

Associé au Suédois Stefan Olsson avec qui il formait la deuxième tête de série, Joachim Gérard avait perdu aussi son premier match en double (demi-finales) – 6-2, 5-7, 10/3 – contre un duo formé de l’Argentin Gustavo Hernandez et du Japonais Shingo Kunieda.

Gérard et Olsson, 32 ans, ont remporté cette année le double à l’Open d’Australie et à Wimbledon après une finale à Roland-Garros.

Le Limelettois, 4e mondial en double, a été finaliste de l’épreuve américaine à cinq reprises (2013, 2014, 2015, 2017 et 2018), toujours en double, sans jamais réussir à s’imposer.

Il a été demi-finaliste à l’US Open en simple en 2015, son meilleur résultat.

