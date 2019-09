Tour d’Espagne – Van der Sande, 3e: « J’ai placé une bonne accélération mais Bennett était le plus fort »

Tosh Van der Sande a joué les troubles fêtes en fin de 14e étape samedi à la Vuelta et a fini par récolter une jolie troisième place. Le Belge de Lotto Soudal a essayé d’anticiper les sprinteurs à 600m du but et a finalement dû s’avouer vaincu face à la pointe de vitesse de l’Irlandais Sam Bennett et de l’Argentin Maximilian Richeze. « J’avais prévenu que si j’avais les jambes j’aurais essayé. Mon accélération était très bonne mais dans les 300 dernières mètres, Bennett m’a passé. Il était tout simplement le plus fort. Il n’y a rien à dire quand on est battu par plus fort que soi », a reconnu Van der Sande.

Avant d’attaquer, le coureur de 28 ans a évité de justesse la chute qui a gâché les chances de victoire d’une grande partie du peloton. « Ça s’est passé juste devant moi. Je la voyais venir cette chute, ça frottait fort devant moi. Heureusement, j’ai pu l’éviter. Au final, ça n’a pas changé grand-chose. C’est le plus fort qui a gagné. J’ai fait de mon mieux donc je ne peux pas être déçu », a expliqué Van der Sande qui signe son 2e podium dans ce Tour d’Espagne après sa troisième place lors de la 8e étape à Igualada.

Source: Belga