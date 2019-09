Tour d’Espagne – Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) content de sa victoire malgré des tensions avec son équipe

L’Irlandais Sam Bennett s’est montré le plus véloce pour la deuxième fois dans cette Vuelta samedi à Oviedo lors de la 14e étape du Tour d’Espagne. Évidemment heureux pour ce succès, le coureur de l’équipe Bora-Hansgrohe n’a pas caché un certain malaise en évoquant sa relation avec le management de l’équipe. « Je me suis surpris avec cette deuxième victoire », a tout d’abord déclaré l’Irlandais qui a émergé malgré un dernier kilomètre assez exigeant. « Il se passe beaucoup de choses derrière l’écran. Des choses qui m’irritent. Je suis très content de continuer à obtenir des résultats compte tenu de ce qu’il se passe. J’aimerais du changement mais aucune solution n’est en vue pour le moment », a-t-il enchaîné sans se référer précisément au problème en question.

La relation entre le coureur et le management de l’équipe est problématique depuis quelques temps. Surtout depuis que le sprinteur n’a pas été sélectionné pour disputer le Giro et le Tour de France.

Bennett a en revanche tenu des propos plus élogieux envers ses équipiers. « Ils m’ont aidé toute la journée et m’ont parfaitement placé aux avant-postes dans le final lorsque nous avons affronté des rond-points. »

Source: Belga