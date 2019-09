Sam Bennett remporte la 14e étape de la Vuelta

La 14e étape du Tour d’Espagne, samedi entre San Vicente de la Barquer et Oviedo, a permis à l’Irlandais Sam Bennett (BORA-hansgrohe) de s’imposer au sprint devant l’Argentin Maximiliano Richeze (Deceuninck-Quick Step) et Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), 3e à 2 secondes, à l’issue d’un parcours de 188 km. Une chute collective, survenue sous l’arche de la flamme rouge qui a notamment concerné Tadej Pogacar, a perturbé l’arrivée. Van der Sande a tenté de filer seul dans les dernières centaines de mètres mais a été débordé par Bennett et Richeze. L’Irlandais Bennett signe sa 2e victoire dans cette Vuelta 2019 après la 3e étape à Alicante et déjà la 13e de la saison.

Le classement général n’a connu aucun changement notable. Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conserve toujours la tunique rouge. Il possède 2:25 d’avance sur le champion du monde espagnol Alejandro Valverde et 3:01 sur un autre Slovène Tadej Pagacar (UAE-Team Emirates). Dylan Teuns (Bahrain Merida) reste premier Belge à la 10e place à 9:58.

Dimanche, la 15e étape de cette 74e édition de la Vuelta retrouvera un profil montagneux entre Tineo et le Sanctuaire del Acebo qui accueillera l’arrivée après 154,4 km et une ultime ascension de 1e catégorie longue de 8,1 km à 9,6% de déclivité positive moyenne. Trois autres cols de 1e catégorie seront au programme, le Puerto de Acebo (km 28), le Puerto del Connio (km 72), et le Puerto del Pozo de las Mujeres Muertas (km 113).

Source: Belga