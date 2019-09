Quelle sera la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles ?

La deuxième édition du concours bruxellois de la meilleure croquette aux crevettes aura lieu samedi à partir de 13h00 au Parc de Bruxelles. Dix-neuf participants dégaineront chacun leur version de la « petite reine de la gastronomie belge ».

Organisée par visit.brussels dans le cadre du festival « eat! BRUSSELS drink! BORDEAUX » (5-8 septembre), la compétition culinaire pose quelques conditions: posséder un établissement, une cantine, un comptoir ou un food truck en activité et être implanté sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Les candidats, qui peuvent être accompagnés d’un second, sont responsables de toutes les matières premières (croquettes aux crevettes, persil, citron).

Dix-neuf établissements ont répondu présents à cette deuxième édition: « Beaucoup Fish », « Le Rossini », « Aux Armes de Bruxelles », « Les Brasseries Georges », « Chez François », « Chez Léon », « Fernand Obb Delicatessen », « Lola », « Chez Ta Mère », « Cospaia », « Callens Café », « Les Caves d’Alex », « Ma Jolie », « Le Patio », « Les Petits Bouchons », « Racine Carrée », « Chez Gaspard », « The 1040 » et « Sanzaru ».

Un jury, présidé par le chef du « Comme chez soi »** Lionel Rigolet et composé d’une dizaine de journalistes gastronomiques sera chargé de coter les différentes assiettes à l’aide d’une grille reprenant plusieurs critères: forme/taille, cuisson, température de service, panure, friture du persil, dressage, appareil, quantité de crevettes et goût.

En outre, des membres du public seront invités à déguster et pourront octroyer un point « coup de cœur » supplémentaire qui s’ajoutera aux points décernés par le jury professionnel.

Le lauréat, dont le nom sera connu samedi vers 17h00, pourra utiliser le titre de « meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles » durant toute l’année suivant la proclamation des résultats.

La première édition s’était tenue le 22 octobre 2018 et avait été remportée par « Fernand Obb Delicatessen » et son chef Cédric Mosbeux, plébiscités à l’unanimité par les jurés. La compétition avait réuni une vingtaine de chefs derrière leurs fourneaux pour livrer la meilleure préparation. « La Quincaillerie », « Ma Folle de Soeur », « François », « Le Todt’s Café », « Le Belga Queen », « Toucan Brasserie », « l’Atelier de Willy », « La Guinguette en Ville » et « La Brasserie de la Gare » figuraient, quant à eux, dans le top 10.

