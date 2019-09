Nele Gilis devient championne d’Europe de squash à Bucarest

Nele Gilis a remporté son premier titre de championne d’Europe de squash. Samedi à Bucarest, en Roumanie, la 18e joueuse mondiale a remporté la finale aux dépens de la Française Coline Aumard (PSA 33). Elle s’est imposée 3 sets à 1 : 9-11, 11-9, 11-8 et 13-11.

Gilis remporte à 23 ans sa quatrième médaille en championnat d’Europe, la première en or. En 2016, elle a décroché l’argent, et en 2017 et 2018, le bronze.

La Campinoise succède au palmarès à l’Anglaise Millie Tomlinson qui avait battu Aumard en finale 3-1 l’an dernier à Graz. La Française concède sa 2e défaite consécutive en finale.

Tinne Gilis (PSA 27), 21 ans, la soeur cadette de Nele, a terminé cinquième de cet Euro. Samedi, elle a remporté son dernier match de classement contre la Finlandaise Emilia Soini (PSA 58) 3-0 (11-7, 11-7, 11-5).

Source: Belga