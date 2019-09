Monica Bellucci a son étoile sur la digue d’Ostende

Monica Belluci a désormais son étoile sur le « Walk of Fame » de la digue d’Ostende. Celle-ci a été dévoilée samedi lors du festival du film de la station balnéaire, où le dernier film de l’actrice, « Spider in the Web », est projeté en avant-première mondiale. « Spider in the Web », film du réalisateur israélien Eran Riklis avec Monica Belluci et Ben Kingsley, raconte l’histoire d’un agent du Mossad qui entame en Belgique et aux Pays-Bas une dernière mission avant sa pension. Une grande partie du film a été tournée en Belgique.

Le festival du film d’Ostende s’est ouvert vendredi soir avec « The Best of Dorien B », premier long métrage d’Anke Blondé.

Source: Belga