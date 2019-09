« La Belgique a un problème d’addiction aux jeux de hasard »

« La Commission des jeux de hasard (CJH) est devenue une organisation professionnelle qui protège les intérêts économiques et la viabilité des opérateurs de jeux et de paris », dénonce samedi le patron de la Loterie nationale, Jannie Haek, dans Le Soir. Pour lui, l’addiction au jeu est un problème sociétal en Belgique depuis l’ouverture du marché au privé en 2013. « Ils (les agents de la CJH, NDLR) ne sont même plus respectés par les opérateurs, qui la voient plutôt comme une instance qui va régler leurs petits problèmes… Avec cette mentalité, il y a un moment où tu n’as plus rien à dire », clame le patron de la Loterie, connu pour son franc-parler.

Il explique dans Le Soir que l’offre de jeux a véritablement explosé en 2013. « On estime que les jeux de casino et les paris sportifs représentent un volume de mises sept fois supérieur à celui de la Loterie nationale. Et l’évolution du chiffre d’affaires des opérateurs de paris est fortement corrélée au nombre de gens addicts au jeu. »

Dans ce contexte, la Commission des jeux de hasard se trompe de cible, selon Jannie Haek. Alors que son objectif devrait être de protéger le joueur, elle se préoccupe plutôt de la viabilité du secteur, des emplois créés et des revenus pour le pays via la taxation. Une stratégie qui ne fonctionne pas, soit dit en passant, car la plupart des opérateurs sont basés dans des paradis fiscaux, dit-il. « C’est un vol de la richesse des Belges. »

