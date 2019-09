Coupe EHF – Achilles Bocholt qualifié pour le deuxième tour pour un seul but

Achilles Bocholt s’est incliné 25 à 22 (mi-temps: 12-10) à Westwien en match retour du premier tour qualificatif de la Coupe EHF de handball (messieurs) samedi soir à Vienne, en Autriche. Mais les Limbourgeois s’étaient imposés 26-22 à domicile à l’aller face au quatrième du championnat autrichien et se qualifient pour un seul but. Quinten Colman a été le meilleur marqueur pour Achilles Bocholt avec 5 goals. Brecht Wertelaers en a rajouté 4, Serge Spooren et Martijn Meijer 3 chacun.

Les champions de Belgique joueront au deuxième tour contre les Suisses de Wacker Thun avec le match aller les 5 ou 6 octobre en Belgique et le retour une semaine plus tard en Suisse.

Dimanche, Visé tentera de se qualifier aussi pour le deuxième tour en allant défier les Islandais de Hafnarfjordur sur leurs terres. L’équipe liégeoise avait été accrochée à l’aller sur son terrain (27-27).

Source: Belga