Chris Froome opéré au pouce gauche blessé par un couteau de cuisine

Le sort s’acharne sur Chris Froome cette année. Le quadruple vainqueur du Tour de France a dû être opéré au pouce gauche vendredi. Il s’était blessé avec un couteau de cuisine. « Je me suis stupidement coupé avec un couteau de cuisine et j’ai subi une opération hier soir pour y rattacher le tendon. Plus possible de lever le pouce pendant deux semaines », déclare le Britannique de 34 ans sur Twitter. « Ce n’est pas mon année. J’ai hâte d’être en 2020. »

Froome a chuté lourdement à Pau alors qu’il effectuait la reconnaissance du parcours du contre-la-montre dans le Dauphiné. Il s’est fracturé le fémur, la hanche, le coude et plusieurs côtes. Il a dû faire une croix sur le Tour, qui était son grand objectif de la saison.

Source: Belga