Challenger de New Haven – Sander Gille et Joran Vliegen battus en finale du double

Têtes de série numéro 1, Sander Gille et Joran Vliegen ont été battus en finale du tournoi de tennis Challenger de New Haven aux Etats-Unis, une épreuve sur surface dure dotée de 162.480 dollars, samedi dans le Connecticut. Joran Vliegen, 26 ans, et Sander Gille, 28 ans, ont été battus en deux sets – 7-5, 6-4 – par les Américains Robert Galloway et Nathaniel Lammons en 65 minutes de jeu.

Le duo a remporté en double, ensemble, 13 titres durant leur carrière dont un cette année, à Bratislava, orné de deux succès sur le circuit ATP à Bastad et Gstaad.

Source: Belga