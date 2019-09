Adoption : Ces trois chiens sont à la recherche d’un maître en Belgique

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Rowson (réf. 16387)

Je suis un chiot tout doux et affectueux. Je suis d’une immense fidélité et d’un caractère docile. Je suis convaincu d’être fait pour devenir un chien de famille merveilleux. Je suis sociable et avide d’apprendre tout ce qu’il est nécessaire afin de vous rendre heureux ! Donnez-moi une chance, j’en vaux vraiment la peine…

Sexe mâle Age 4 mois Race Croisé Galgo Taille 37 cm Pelage Poils courts Poids 4 kg

Pipa (réf. 16239)

Je suis une belle petite Bodeguero douce et très gentille et j’ai énormément d’amour à donner. De nature plutôt soumise et docile, je me couche vite sur le dos. J’adore les enfants et je m’entends bien avec les autres chiens. Je n’ai jamais compté pour personne et je serais tellement heureuse de recevoir enfin un peu d’amour et d’attention ! Qui va me donner une chance de lui prouver que je suis un trésor ?

Sexe femelle Age 2,5 ans Race Bodeguero Taille 37 cm Pelage Poils courts Poids 6 kg

Marley (réf. 16204)

Je m’appelle Marley, et il est possible que je sois le résultat d’un croisement entre un Labrador et un Beagle. Je suis un chien adorable, rigolo, amusant. Je suis sociable avec les autres chiens et j’adore jouer au ballon. Je déteste être enfermé dans une cage, mon rêve est de courir aux côtés de mon maître adoré …

Sexe Mâle Age 6,5 ans Race Croisé Taille 53 cm Pelage Poils courts Poids 33 kg

Vous êtes intéressé par Rowson, Pipa, Marley ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr