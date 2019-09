Les séries télé à tenir à l’œil en septembre

C’est la rentrée! Il est grand temps de reprendre nos petites habitudes télévisuelles. Tour d’horizon de ce qui nous attend sur le petit écran en septembre.

Le plein de nouveautés sur Netflix

Netflix dévoile de nombreuses nouveautés pour la rentrée. Le 6 septembre, les sériephiles pourront tout d’abord découvrir «The Spy», une série américo-israélienne basée sur des faits réels avec Sacha Baron Cohen au casting. «The I-Land», une série SF dans la veine de «Lost», arrivera le 12 septembre. Le lendemain sortira la nouveauté «Unbelievable», une mini-série basée sur des faits réels qui raconte l’histoire d’une adolescente se disant victime d’un viol mais que personne ne croit. Le même jour, la première série d’horreur française, intitulée «Marianne», sortira sur la plateforme, tout comme la série britannique «Top Boy», qui raconte le quotidien de jeunes impliqués dans un trafic de drogues.

Le 20 septembre, Netflix dévoilera par ailleurs la série européenne «Criminal», un huis clos sous tension dans une salle d’interrogatoire, avec David Tennant, Natahalie Baye et Jérémie Renier au casting. La série coréenne «Vagabond» fera son apparition à la même date. Dans «Team Kaylie», qui sera disponible le 23 septembre, une jeune milliardaire va être contrainte par la justice de s’occuper d’un club de survie pour ados issus des quartiers pauvres.

Très attendue, la nouvelle création pleine d’humour de Ryan Murphy, «The Politician», arrivera le 27 septembre. On y suivra Payton (Ben Platt), un étudiant fortuné qui rêve de devenir président des États-Unis mais qui doit d’abord passer par le lycée. Gwyneth Paltrow et Jessica Lange sont également au casting. Le même jour sortira «Skylines», une série allemande mettant en scène un jeune producteur de hip-hop qui se retrouve mêlé à une organisation criminelle. Sera également disponible le 27 septembre, la série indienne «Bard of Blood», qui suit un ancien agent des renseignements indiens.

Les abonnés Netflix pourront en outre regarder la deuxième saison de «Elite» le 6 septembre. Citons également l’arrivée dans le catalogue de la 11e saison de «The Big Bang Theory» (1er septembre), la quatrième saison de Gotham (le 6), ou encore de «American Horror Story-Apocalypse» (le 14).

Du non-conventionnel sur Amazon

Plusieurs séries originales seront disponibles sur la plateforme à partir du 13 septembre. «Into the Dark» est une série d’horreur d’anthologie dont chaque épisode est centré sur le thème d’un jour férié. «Undone», une série d’animation, raconte quant à elle la vie d’Alma qui, après un accident de la route, se découvre un nouveau rapport au temps. Des séries documentaires sur les footballeurs Sergio Ramos et Raphaël Varane seront également au programme.

Très attendue par les fans, la cinquième saison de «Transparent» sera pour sa part disponible le 27septembre. Les abonnés pourront également (re)découvrir la série française «Jeux d’influence», la saison 3 de «This is Us», la saison 11 de «The Big Bang Theory» ou encore les trois premières saisons de «Revenge».

Des séries françaises sur la Rtbf

Sur la Une, les téléspectateurs pourront continuer à suivre les aventures d’Alex Hugo, avec Samuel Le Bihan, mais également la mini-série «Le temps est assassin», adaptée du livre homonyme de Michel Bussi, avec Mathilde Seigner, Caterina Murino et Jenifer au générique. Le spin-off de «La vengeance aux yeux clairs», intitulé «Olivia», sera lui aussi diffusé en septembre sur la Une et se déroulera cinq ans après la fin de la série-mère. La deuxième saison de «The Good Doctor» sera par ailleurs diffusée sur la première chaîne.

La Deux proposera quant à elle la série médicale «New Amsterdam», du nom d’un hôpital public new-yorkais bouleversé par l’arrivée à sa tête d’un nouveau directeur. La deuxième chaîne jouera également la carte de la nostalgie en rediffusant des épisodes du «Prince de Bel Air». La Trois proposera quant à elle la série britannique inédite chez nous «MotherFatherSon», dans laquelle Richard Gere campe un riche homme d’affaires voyant son fils menacer son empire à cause de son comportement.

De la science-fiction sur RTL

RTL mise, de son côté, sur des séries américaines. Le groupe proposera, à partir du 13 septembre en deuxième partie de soirée sur Plug RTL, la série de science-fiction «The Passage», dans laquelle un virus transforme les humains en vampires assoiffés de sang! À partir du 7 septembre, les téléspectateurs de Plug RTL pourront aussi découvrir la série «The Gifted», inspirée des comics X-Men.

Le groupe diffusera en outre la série policière «FBI» mettent en scène des agents spéciaux luttant contre le terrorisme, le crime organisé et le contre-espionnage. Enfin, la série dramatique «A Million Little Things» sera également à découvrir. Elle aborde le suicide et la manière dont les proches de la victime y font face.

De l’originalité sur Be TV

Pour la rentrée, Be TV réserve de belles surprises à ses abonnés. À partir du 7 septembre, ils pourront découvrir la très attendue mini-série d’anticipation «Years and Years». Elle met en scène la vie de la famille Lyons sur 15 ans alors que la Grande-Bretagne se retire de l’Europe. Vivienne Rook (incarnée par Emma Thomson) arrive au pouvoir et va bouleverser le pays.

La série «Butterfly» (dont la diffusion a commencé lundi) s’intéresse quant à elle à la vie bouleversante de Max, un transgenre de 11 ans. On découvrira également «Mouche» (à partir de demain), adaptation de la série britannique «Fleabag» avec Camille Cotin, ainsi que «L’agent immobilier» (20septembre), une mini-série avec Mathieu Amalric et Eddy Mitchell. On citera également le thriller géopolitique «Chimerica», qui commencera le 28 septembre. Les nouvelles saisons de «The Deuce» et de «Divorce» sont également au programme du mois de septembre.

Marie Bruyaux