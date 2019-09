Comment lutter naturellement contre les insectes ?

À côté de certains produits chimiques dont on ne connaît pas toujours l’effet sur notre santé, plusieurs solutions naturelles permettent de lutter contre les insectes qui peuvent se révéler particulièrement nuisibles durant l’été.

L’été. Son soleil, sa chaleur et… ses moustiques. Durant cet été, les insectes se sont faits de plus en présents dans nos habitations. Heureusement, il existe certaines techniques simples et naturelles pour s’en débarrasser facilement.

Le pouvoir des plantes

Plusieurs aliments permettent par exemple de lutter efficacement contre les moustiques. Généralement, on pense directement à la citronnelle, mais le basilic est également une plante peu appréciée par les moustiques et autres insectes qui ont tendance à fuir l’odeur qu’il dégage. Pensez à en mettre quelques plants près de vos fenêtres ou sur votre terrasse pour en être débarrassés. Cette solution permet de lutter contre les insectes avec une plante que vous pouvez réutiliser en cuisine par la suite.

Et si vous trouvez que le basilic n’embellit pas assez votre intérieur, optez plutôt pour un géranium odorant! L’odeur dégagée par les fleurs de géranium est en effet un véritable répulsif anti-moustique. Attention toutefois, ces fleurs nécessitent un minimum d’entretien, sous peine de les voir dépérir assez vite. N’hésitez également pas à utiliser ces plantes sous forme d’huile essentielle pour un résultat similaire. Et si toutes ces idées vous laissent de marbre, il existe toujours la moustiquaire dont l’efficacité n’est plus à prouver.

Des clous de girofle pour éloigner les mouches

Les mouches peuvent aussi représenter un calvaire, surtout durant des périodes de fortes chaleurs. Pour s’en débarrasser, utilisez des clous de girofle, de l’ail ou du laurier qui sont tous trois des répulsifs efficaces, comme révèle le site ConsoGlobe. Et si ces aliments se révèlent insuffisants, notamment sur votre terrasse ou dans votre jardin, utilisez tout simplement un piège à mouches maison. Pour le créer, coupez une bouteille en plastique à son sommet et retournez le goulot dans votre bouteille coupée. Remplissez le fond de votre récipient avec un mélange d’eau et de sirop sucré. Les mouches seront alors attirées par la solution et finiront par s’y noyer. Si l’outil n’est pas le plus esthétique, il reste très efficace.

Comment lutter contre les fourmis

Reste la question des fourmis, dont on peut se débarrasser assez facilement. Comme pour de nombreuses autres astuces de grand-mère, le bicarbonate de soude fera des merveilles. Ces bestioles à six pattes ne supportent en effet pas ce composé chimique. Pour les attirer, mélangez le bicarbonate avec un peu de sucre. Le citron, le marc de café et le vinaigre blanc se montreront aussi diablement efficaces. Tout comme le fait de tracer une ligne à la craie à un endroit de passage des fourmis. Comme par magie, elles n’oseront tout simplement pas traverser cette ligne, peut-on lire notamment sur Terrafemina et plusieurs sites qui traitent du sujet.

Entretenez votre maison

Cela peut sembler basique, mais avoir un logement bien entretenu est une des manières les plus efficaces pour lutter contre les insectes. Pensez notamment à passer l’aspirateur régulièrement dans votre maison pour vous débarrasser des miettes et des œufs d’insecte. Évitez aussi un maximum de laisser traîner votre vaisselle sale et sortez régulièrement les poubelles. Ne laissez pas pourrir vos fruits et évitez les eaux stagnantes, les insectes étant attirés par l’humidité.