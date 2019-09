Un match de suspension avec sursis pour Philippe Clement

L’entraîneur du Club Bruges Philippe Clement, qui s’en était violemment pris verbalement à l’arbitre Bram Van Driessche et à ses assistants, après la rencontre Club Bruges – AS Eupen (0-0) du vendredi 16 août au Stade Jan Breydel, a été sanctionné d’un match de suspension avec sursis, dès le 14 septembre et jusqu’au 13/09/2020, par la commission des litiges vendredi. L’entraîneur brugeois devra également s’acquitter d’une amende de 500 euros. Clement risquait à l’origine d’être suspendu un match, et de devoir payer une amende de mille euros. C’était en effet la proposition du parquet, mais il l’a refusée.

Il a dès lors comparu mardi devant la commission des litiges. Le parquet fédéral a requis une peine plus sévère au cours de l’audience, dans l’espoir que les joueurs et entraîneurs seront à l’avenir plus enclins à accepter le règlement à l’amiable proposé.

La colère de Clement visait l’arbitre Bram Van Driessche qui n’avait pas accordé un penalty au capitaine brugeois Ruud Vormer, poussé dans le dos dans le rectangle par Menno Koch à la 54e minute.

L’entraîneur brugeois avait ironiquement levé le pouce en direction du quatrième officiel, avant de copieusement enguirlander l’arbitre principal.

Source: Belga