Retour de la pluie vendredi soir avant un week-end variable

Le ciel se couvrira progressivement vendredi après-midi à partir du nord-ouest, prévoit l’Institut royal météorologique. Quelques éclaircies pourront persister en province de Luxembourg et dans les cantons de l’Est. Au littoral, de faibles pluies seront déjà possibles en fin d’après-midi. Les maxima oscilleront entre 16 degrés en Hautes Fagnes et localement 21 degrés ailleurs. Le vent sera faible ou modéré dans l’intérieur, modéré à assez fort à la mer, d’ouest à sud-ouest. Ce soir et la nuit prochaine, une zone de pluie traversera la Belgique du nord-ouest vers le sud-est. Des éclaircies suivront sur l’ouest puis sur la partie centrale du pays, mais aussi des champs nuageux parfois accompagnés d’une averse. Les minima oscilleront entre 8 ou 9 degrés en Hautes Fagnes et 14 degrés à la côte.

Samedi, la zone de pluie s’évacuera rapidement par le sud-est. Le temps sera ensuite variable avec des éclaircies et des nuages cumuliformes porteurs d’averses, et par endroits de coups de tonnerre. Les maxima seront compris entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et 15 à 18 degrés ailleurs.

Dimanche, le temps restera variable avec des éclaircies, des passages nuageux et quelques averses, mais bien moins nombreuses et actives que la veille. Un coup de tonnerre restera possible, surtout sur le relief. Les maxima seront compris entre 12 et 17 degrés seulement.

Source: Belga