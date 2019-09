Mémorial Van Damme – Thiam au rendez-vous, Isaac Kimeli s’offre les JO, mais aucune qualification pour Doha

Nafissatou Thiam a répondu présente à la 43e édition du Mémorial Van Damme. Elle a pris la 3e place du concours du saut en hauteur et franchi 1m95 dans des conditions difficiles ou le froid (11°C) et le vent ont rendu les performances difficiles. Isaac Kimeli fut la seule autre satisfaction belge de la soirée. Il a gagné le 5000m, couru hors Diamond League, dans l’excellent chrono de 13:13.02, nouveau record personnel et ticket automatique pour les Jeux Olympiques de Tokyo (il lui fallait réussir 13:13.50 ou moins). Tous les autres athlètes présents ont manqué leur visa pour les Mondiaux de Doha qui débutent tout juste dans trois semaines. Kevin Borlée ne disputera pas le 400m individuel en championnat du monde, ce qui ne lui était plus arrivé depuis son éclosion aux JO de Pékin en 2008. Il a dû se contenter d’un temps de 45.89 dans l’épreuve Nationale où Julien Watrin (46.60), Dylan Borlée (46.69) et Asamti Badji (48.00) étaient encore plus loin des 45.30 demandés. Jonathan Sacoor a aussi échoué dans le tour de piste de Golden League en 45.72. Avec un meilleur chrono de 45.31, il devrait être repêché par l’IAAF.

La compagne de Kevin Borlée, Camille Laus ne courra pas non plus l’épreuve individuelle après son 53.23. La capitaine des Cheetahs devait courir en 51.80.

Dans le 5000m, Soufiane Bouchikhi est resté loin des 13:22.50 imposés dans le 5000m avec son temps de 13:28.36.

Echecs aussi au lancer du disque de Philip Milanov (60m43 contre 65m00 requis), Fanny Smets à la perche féminine (triple échec à 4m41), Robin Vanderbemden sur 200m (20.51 contre 20.36 nécessaires), Michael Obasuyi au 110m haies et Anne Zagré au 100m haies tous deux disqualifiés, Renée Eykens sur 800m (2:03.20 contre 2:00.60), Hanne Maudens à la longueur (5m80 contre 6m72 exigés) ou encore Ismael Debjani sur 1500m (3:40.04 alors qu’il devait réussir 3:36.00). Il a échoué à 26/100es dimanche à Berlin.

Après le Mémorial, la délégation belge ne comprend que douze athlètes qualifiés à titre individuel pour Doha. Trois d’entre eux ont renoncé: Cynthia Bolingo (400m, blessée), et les marathoniens Koen Naert et Bashir Abdi.

Les neuf athlètes qui peuvent représenter la Belgique dans la capitale qatarienne sont Nafissatou Thiam (décathlon), Anne Zagré (100m haies), Hanne Claes (400m haies), Paulien Couckuyt (400m haies), Claire Orcel (hauteur), Isaac Kimeli (5000m), Robin Hendrix (5000m), Thomas Van der Plaetsen (décathlon) et Ben Broeders (saut à la perche).

En théorie les trois relais 4X400m, messieurs, dames et mixtes sont sélectionnables pour autant que le 6 septembre, ils figurent parmi le Top 12 mondial de la saison. Avant cette ultime journée de qualification, les Tornados (messieurs) sont 11es, les Cheetahs (dames) 13es et le relais mixte 12e.

