Mémorial Van Damme – Robin Vanderbemden 9e du 200m (20.51) remporté par Noah Lyles

Membre depuis des années des Belgian Tornados, le relais 4X400m, mais véritable spécialiste du 200m, Robin Vanderbemden a vécu un grand moment dans sa carrière, vendredi soir à l’occasion du 43e Mémorial Van Damme. Le Sérésien de 25 ans a été invité par les organisateurs à se joindre aux meilleurs coureurs mondiaux du demi-tour de piste réunis à l’occasion de la finale de la Diamond League. L’Américain Noah Lyles s’y est imposé dans le chrono de 19.74 (v: +0,8m/s) devant le Turc Ramil Guliyev (19.86) et le Canadien Andre de Grasse (19.87). Vanderbemden pouvait espérer tirer bénéfice de la présence des lévriers du tartan pour arracher sa place aux championnats du monde qui débutent dans trois semaines à Doha au Qatar. Il lui fallait battre son record personnel (20.43 en 2018) et réussir 20.36 secondes. Placé au couloir 9, tout à l’extérieur, il a franchi la ligne d’arrivée en 9e position et a réalisé le temps de 20.51.

Robin Vanderbemden ne disputera pas le 200m à Doha mais sera néanmoins du voyage dans la capitale qatarienne avec le relais 4X400m et pourrait aussi participer au relais 4X400m mixte.

Source: Belga