Mémorial Van Damme – Paulien Couckuyt devance Hanne Claes sur 400m haies en clôture de la 43e édition

Les deux meilleures spécialistes belges du 400m haies Hanne Claes et Paulien Couckuyt, qui avaient respectivement obtenu leur billet pour les JO de Tokyo et les Mondiaux de Doha dimanche à l’occasion des championnats de Belgique, entendaient profiter de la présence d’une plus forte opposition pour encore améliorer leurs performances chronométriques. Les conditions de course rendues difficiles par le froid n’ont pas permis de voir leurs espoirs se réaliser.

Paulien Couckuyt a pris une belle 2e place en 56.68 assez loin de son chrono du championnat de Belgique (55.46). Hanne Claes a terminé 4e en 57.08, elle aussi loin de ses 55.36 qui l’avaient envoyée aux Jeux dimanche dernier.

La Canadienne s’est imposée en Sage Watson en 55.58 secondes. L’Italienne Ayomide Folorunso a pris la 3e place en 56.80.

Source: Belga