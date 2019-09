Mémorial Van Damme – Nafissatou Thiam 3e du concours de la hauteur avec 1m95 a regretté le froid et le vent

Invitée à se joindre aux stars du saut en hauteur en finale de la Diamond League, vendredi soir au Mémorial Van Damme, Nafissatou Thiam entendait se tester dans son exercice favori, parmi les sept qu’elle pratique en heptathlon, avant les championnats du monde de Doha qui débutent pour elle le 2 octobre. Elle espérait de nouveau franchir 2m00 mais se serait satisfait avec 1m95. C’est finalement cette marque qu’elle a réalisé à son 2e essai, en raison notamment d’une météo difficile. Elle a ensuite échoué à trois reprises à 1m97. « Je suis satisfaite. J’aurais aimé donné plus » a confié Thiam au micro de Kim Gevaert, à l’issue de son concours. « Il faisait froid et il y a avait beaucoup de vent » a précisé la reine de l’heptathlon. « Maintenant on va voir comment cela va se passer à Doha. Tout s’est bien passé au niveau des compétitions jusqu’ici cette saison. » La Namuroise de 25 ans occupe le deuxième du ranking mondial de l’année grâce à son record du monde à la hauteur lors d’un heptathlon, franchissant 2m02 à Talence le 22 juin.

La victoire est revenue à la grande favorite la Russe, qui évolue sous pavillon neutre, Mariya Lasitskene qui a remporté ses dix meetings disputés cette année en plein air. Elle a effacé une barre placée à 1m99. L’Ukrainienne Yuliya Levchenko a pris la 2e place (1m97).

Le concours de Thiam lui a permis de franchir successivement des barres situées à 1m85 (1er essai), 1m89 (2e essai), 1m93 (2e essai) et 1m95 (2e essai).

Sa meilleure performance au Mémorial était de 1m93 en 2016 quelques jours après son sacre olympique de Rio.

Source: Belga