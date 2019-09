Mémorial Van Damme – Ismael Debjani ne réussit pas le chrono demandé sur 1500m pour aller à Doha

Après avoir échoué à 26/100es du temps qualificatif sur 1500m (3:36.26), dimanche à Berlin, Ismael Debjani n’a pas mis à profit le 1500m de la finale de la Diamond League, vendredi soir au Mémorial Van Damme de Bruxelles pour enfin passer sous les 3:36.00 nécessaires. Le Carolo, dont le record national se situe à 3:33.70, a fini 13e et signé le temps de 3:40.04 dans une course remportée par le Kenyan Timothy Cheruiyot en 3:30.22 devant les frères norvégiens Jacob et Filip Ingebrigtsen, 2e et 3e en 3:31.62 et en 3:33.33. Debjani avait participé aux Mondiaux 2017 à Londres. L’athlète du CABW y avait été éliminé en séries. Il s’était classé 8e du dernier Euro à Berlin l’an dernier et 11e de l’Euro 2016 d’Amsterdam.

Source: Belga