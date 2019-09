Fabio Aru, vainqueur 2015 de la Vuelta, n’a pas pris le départ de la 13e étape

L’Italien Fabio Aru (Team Emirates), vainqueur de la Vuelta en 2015, n’a pas pris le départ de la 13e étape du Tour d’Espagne, disputée vendredi entre Bilbao et Los Muchachos sur 166,4 km. L’Italien de 29 ans est victime d’un « problème musculaire sérieux » qui ne lui permet pas de récupérer de ses efforts. « La situation se détériorait donc nous avons pris la décision d’arrêter et de mener des examens plus poussés. Je suis désolé de me retirer mais, dans cette situation, il est impensable de pouvoir continuer », a-t-il déclaré via l’organisation.

Cinquième de la 2e étape puis 8e de la 7e étape, Aru pointait à la 54e place du général à 57:44 du leader slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Source: Belga