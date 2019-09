Diables Rouges – Les Diables Rouges s’imposent 0-4 sans briller à Saint-Marin

La Belgique s’est imposée 0-4 à Saint-Marin dans son cinquième match de qualification à l’Euro 2020, vendredi, à Serravalle. Les Diables Rouges ont débloqué la situation grâce à un penalty de Michy Batshuayi (43e) avant de prendre le large en seconde période par Dries Mertens (57e), Nacer Chadli (64e) et encore Batshuayi (90e+2). La Belgique poursuit son sans-faute en tête du groupe I avec 15 points. La Russie, victorieuse 1-2 en Ecosse, suit avec 12 unités. Plus tôt dans la journée, Chypre et le Kazakhstan se sont quittés sur un partage 1-1. Le Kazakhstan est troisième du groupe avec 7 points, devant l’Ecosse (6), Chypre (4) et Saint-Marin (0).

Lundi, les troupes de Roberto Martinez affronteront l’Ecosse à Glasgow.

Source: Belga