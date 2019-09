Commencez l’année scolaire sans prise de tête !

Après de magnifiques vacances d’été, parents et enfants ont souvent du mal à aborder sans stress la nouvelle année scolaire. Voici quelques conseils pour aider toute la famille à passer ce cap.

Mi-août, cela commence à vous trotter dans la tête : la fin des vacances d’été approche à grands pas et les jours raccourcissent. Peut-être passez-vous cette période à préparer les tenues scolaires idéales pour les enfants, à acheter les accessoires nécessaires et à recouvrir les manuels scolaires. Mais entre-temps, il vous faut aussi veiller à faire les courses pour le dîner et à respecter les échéances professionnelles. Comment conserver malgré tout un bon équilibre ?

Certaines choses peuvent attendre

Vous courrez de gauche à droite pour acheter toutes les fournitures scolaires de vos enfants : vêtements, stylos à bille, cartable… La liste est interminable. Alors, prenez du recul et dites-vous que vous n’avez pas à tout acheter dès les premiers jours. De plus, certains accessoires de l’année dernière peuvent parfois être réutilisés.

Créez une routine matinale

Assurez-vous de développer une routine matinale qui convient à tout le monde. Préparez la table du petit déjeuner le soir ou levez-vous cinq minutes plus tôt. Veillez à ce que les matins soient aussi paisibles que possible et soyez enthousiastes quant aux projets de la journée.

Faites une pause

Tandis que vos enfants examinent leurs nouvelles affaires scolaires, vous constatez que le courage vous manque de préparer un repas sain. Inutile toutefois de culpabiliser, car il existe de nombreuses alternatives !

Couchez vos enfants de bonne heure

Pendant les vacances d’été, vous avez peut-être fait preuve de flexibilité, mais avant que ne débute l’année scolaire, assurez-vous de développer une nouvelle routine de sommeil pour vos enfants. Mettez-les au lit un peu plus tôt, afin que le réveil matinal pour aller à l’école soit le moins pénible possible.