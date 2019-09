Un patrimoine wallon sur son 31

Les Journées du Patrimoine, inaugurées en 1989, connaîtront leur 31e édition ce week-end des 7 et 8 septembre en Wallonie, sous le thème du « Patrimoine sur son 31 ». A Bruxelles, l’événement aura lieu le week-end suivant, les 14 et 15 septembre, sous la thématique « Un lieu pour l’art ».

Au sud du pays, on mettra l’accent sur trois axes: la restauration, la réaffectation et la mise en valeur du patrimoine immobilier. Seront mis en valeurs notamment les lieux ayant été récemment restaurés (depuis 1990), l’aménagement de sites archéologiques, les réalisations urbanistiques autour d’un site patrimonial, les nouvelles scénographies à destination du public, les installations lumineuses destinées à embellir les monument, etc.

S’ajouteront à cela des activités spécialement conçues pour ces Journées du Patrimoine, lesquelles seront par ailleurs marquées par des actions syndicales des travailleurs de l’Agence wallonne du Patrimoine (Awap).

Au total, quelque 438 activités dans le thème et 16 hors thème seront proposées. L’édition 2019 proposera 51 nouveautés. Dès ce samedi, le public sera, par exemple, invité à (re)découvrir le château de Rixensart, le conservatoire de Tournai, le Valdor à Liège, la tour d’Anhaive à Jambes et le château Tesch à Messancy, au chapitre rénovations et restaurations.

Pour ce qui est des réaffectations, on pourra admirer l’hôtel de Ville de Wavre, l’ancien consulat général d’Italie à Charleroi, l’hôtel Verviers, l’Espace de l’homme de Spy à Jemeppe-sur-Sambre et l’ancien palais de justice d’Arlon.

Seront mis en valeur le Panorama du Musée L à Louvain-la-Neuve, l’Artothèque à Mons, le vieux château à Blegny, le musée Félicien Rops à Namur et la fonderie à Tellin.

Le château de la Royère à Estaimpuis, le château d’Herbeumont, le site de la fenderie à Trooz et les secrets de restauration de la tour de Royer feront l’objet d’une mise en lumière.

Un circuit cinéma

Ces Journées du Patrimoine 2019 seront également l’occasion de découvrir un circuit cinéma à Ittre, les lieux de tournage plusieurs fois sollicités de Braine-le-Comte et ses villages, le site de tournage du Tonnelet, à Spa, où a été filmé en 1988 le film Australia de J.-J. Andrien et le décor principal de la série Band of Brothers, réalisée par S. Spielberg, à Bastogne.

Outre ce programme déjà riche, les organisateurs ont établi une sélection des plus belles visites à faire ce week-end: la maison Lem à Herstal, le colombier de l’abbaye à Floreffe, le château de Fleurus, ainsi que les villes et communes de Nivelles, Spa, Marche-en-Famenne, Mouscron et Assesse.