Cinq superbes piscines d’eau de mer qu’il faut découvrir

Ce n’est pas parce que les grandes vacances sont désormais officiellement terminées que vous ne pouvez plus profiter des plaisirs de la baignade! Les piscines d’eau de mer constituent la combinaison idéale entre nature et fun. Dans ces piscines, vous pouvez barboter agréablement ou plonger avec vue sur mer, sans avoir à vous inquiéter des dangers du grand large. De plus, il y a de fortes chances que vous y côtoyez moins de touristes et plus d’habitants du cru, ce qui est toujours une bonne chose.

Le «dépôt de serviette» est un fléau récurrent des piscines des hôtels. La démarche est plutôt puérile et vous oblige aussi à sortir du lit tôt si vous voulez avoir une place. Et, soyons francs, la vue de la piscine de l’hôtel est souvent décevante! Même si une plus grande égalité règne à ce niveau à la plage, vous n’avez pas toujours envie de vous installer au beau milieu de milliers d’autres touristes…

Rencontres de vacances

Les piscines d’eau de mer sont dans ce cas la solution parfaite. La vue est souvent à couper le souffle, la température de l’eau est délicieusement rafraîchissante et le tout permet en plus un joli post sur Instagram. C’est l’occasion idéale pour faire la connaissance de nouvelles personnes, que vous n’aurez pas toutes déjà rencontrées dans l’avion qui vous emmenait de Belgique. Pour vous donner d’ores et déjà matière à inspiration, nous avons sélectionné cinq piscines d’eau de mer parmi les plus impressionnantes au monde.

Piscine de Bon Secours, Saint-Malo (France)

Au pied des murailles qui entourent Saint-Malo se trouve la Piscine de Bon Secours. Cette piscine d’eau de mer date des années 30, quand le tourisme balnéaire est devenu de plus en plus populaire. L’eau de la piscine est renouvelée deux fois par jour, ce qui était une vraie nouveauté lors de son inauguration en 1937. Le site est idéal pour combiner ville et plage – ne manquez pas de savourer un petit verre de vin dans l’un des nombreux petits bars de la plage.

Bondi Icebergs Pool, Sydney (Australie)

Vous planifiez un voyage en Australie? Dans ce cas, ne manquez pas de prévoir de piquer une tête dans la Bondi Icebergs Pool. Vous y trouverez non pas une mais deux piscines: l’une pour les adultes et l’autre pour les enfants. La mer de Tasmanie parfois fort sauvage génère des images spectaculaires, quand les vagues immenses se brisent sur la piscine. Ne convient pas aux trouillards!

Lava Pools, Porto Moniz (Madère)

Ces piscines naturelles de basalte noir sont de petites merveilles de la nature sur l’île de Madère. De plus, vous pouvez non seulement y nager, mais aussi y faire de la plongée et les rochers offrent un chouette parcours d’escalade. Si vous êtes en vacances avec les enfants, allez plutôt nager dans les piscines d’eau de mer à l’ouest de l’île. On ne trouve en effet plus aucun rocher pointu dangereux dans les Piscinas Naturais do Porto Moniz, tout spécialement aménagées. De plus, vous pouvez profiter des transats et d’autres équipements. Si vous êtes du type aventureux, allez dans les piscines gratuites avec vue sur l’île sauvage de Mole.

Buffels Bay, Le Cap (Afrique du Sud)

L’Afrique du Sud est un pays aux multiples visages. Comme il est bordé par l’océan, on y trouve bien entendu aussi beaucoup de plages idylliques et de piscines d’eau de mer. L’une d’entre elles est située à Buffels Bay dans la Cape Point Nature Reserve. Vous y rencontrerez relativement peu d’autres touristes et cet endroit est aussi idéal pour un agréable pique-nique. Avec un peu de chance, vous y apercevrez même une autruche!

Walpole Bay Tidal Pool, Margate (Royaume-Uni)

Vous préférez ne pas trop vous éloigner de votre home sweet home? Dans ce cas, Margate dans le nord du Royaume-Uni, est une bonne option. Outre une vaste plage de sable, vous trouvez ici aussi une gigantesque piscine d’eau de mer. Comme la différence entre marée basse et marée haute est très importante, on a érigé dans les années 30 deux piscines d’eau de mer à Margate. Fait unique, la piscine n’est pas uniquement alimentée en eau de mer, mais aussi en eau de sources qui jaillissent dans l’enceinte de la piscine. Malheureusement, le beau temps est beaucoup moins présent en Angleterre que dans les autres lieux listés, mais heureusement la ville offre encore pas mal d’autres divertissements! Que diriez-vous d’une partie de minigolf?

Camille Van Puymbroeck