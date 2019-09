Elle pense acheter un iPhone et se retrouve avec deux savons

Mauvaise surprise pour une maman qui avait économisé de l’argent pour acheter un iPhone à sa fille. Alors qu’elle pensait acheter le téléphone d’Apple à un vendeur rencontré sur une application du type Marketplace, elle a finalement reçu… deux savons.

On ne le dira jamais assez, la prudence est de mise pour n’importe quel achat en ligne ou de seconde main. La mésaventure vécue par Samantha Powell, une maman américaine, et relayée par Channel 7, le rappelle une fois de plus. Cela faisait en effet six mois que la maman économisait pour acheter un smartphone de seconde main à sa fille. Elle avait finalement trouvé son bonheur grâce à une revendeuse rencontrée via une application de vente d’objets de seconde main. Après quelques messages, le tour était joué et un rendez-vous pour l’échange fixé.

Le jour-J, Samantha Powell rencontre la vendeuse, qui lui donne une boîte d’iPhone en échange du cash. Sauf que cette dernière s’est directement enfuie une fois l’argent reçu. Un comportement pour le moins étrange qui ne met pourtant pas tout de suite la puce à l’oreille de Mme Powell. Ce n’est qu’une fois rentrée à son domicile, en ouvrant la boîte avec son mari, qu’elle a découvert le pot au rose. Au lieu de l’iPhone tant attendu, elle avait en effet deux savons sous les yeux!

Il ne faudra cependant pas longtemps pour que la police attrape la voleuse, âgée de 18 ans, qui avait donné son numéro de téléphone à la victime. Preuve supplémentaire de son délit, un post publié sur Facebook dans lequel elle se vantait de son méfait.

Samantha Powell, de son côté, a finalement acheté un iPhone à sa fille grâce à un autre site de seconde main.