Brad Pitt se confie sur son alcoolisme et les réunions d’Alcooliques Anonymes

Dans une interview pour le New-York Times, Brad Pitt est revenu sur les problèmes d’alcool qu’il a connus après son divorce avec Angelina Jolie.

À l’occasion de la sortie du film « Ad Astra », dans lequel Brad Pitt joue le rôle d’un fils qui traverse le système solaire à la recherche de son père disparu, le New-York Times a publié un long portait de l’acteur de 55 ans. L’occasion pour lui de se confier sans filtre sur les déboires qu’il a connus avec l’alcool à la suite de son divorce avec Angelina Jolie.

On y apprend notamment que l’acteur avait été « aussi loin que possible » dans son rapport avec l’alcool, ce qui l’a poussé à arrêter de boire. Pour y arriver, Brad Pitt s’est rendu durant un an et demi à des réunions d’Alcooliques Anonymes. « Il y avait tous ces hommes, assis en cercle, qui étaient d’une honnêteté incroyable. Je m’y sentais en sécurité car il n’y avait pas de jugement, et donc je ne me jugeais pas moi-même. C’était vraiment salvateur d’exposer cette mauvaise facette de ma personne ».

Egalement interviewé par le New-York Times pour dresser le portait de l’acteur, James Gray, réalisateur du film, explique d’ailleurs que Brad Pitt a puisé dans son expérience personnelle pour jouer son rôle dans « Ad Astra ». « Il a certainement utilisé ce stimulus venant de sa vie. Maintenant, je n’ai pas eu de conversation avec lui sur le sujet- ce ne sont pas mes affaires, ni mon travail-, mais il a enquêté sur l’essence de son personnage à travers lui-même.