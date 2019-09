US Open – Gauthier Onclin éliminé en huitièmes du simple et en quarts du double des tournois juniors

Gauthier Onclin a été éliminé en 8e de finale du simple juniors de l’US Open de tennis, jeudi à New York. Le joueur liégeois de 18 ans, 8e mondial en juniors et tête de série N.9 de la 4e levée du Grand Chelem, s’est incliné 6-3, 6-4 en 1 heure et 11 minute face à l’Allemand Milan Welte (ITF 129). Gauthier Onclin a signé à New York son meilleur résultat en Grand Chelem de la saison. Il avait été battu au 1er tour à Wimbledon et à l’Open d’Australie et avait atteint le 2e tour à Roland-Garros.

Engagé ensuite en quarts de finale du double en compagnie de l’Espagnol Pablo Llamas Ruiz, avec qui il composait la 6e tête de série, Onclin a été éliminé par le Tchèque Andrew Paulson et le Biélorusse Alexander Zgirovsky 7-5, 3-6 et 10/8 en 1h07.

.

Source: Belga