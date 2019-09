Thibaut Pinot annonce la fin de sa saison

Thibaut Pinot a annoncé qu’il mettait un terme à sa saison avec effet immédiat ce jeudi dans un communiqué transmis par son équipe Groupama-FDJ. Le coureur cycliste français avait dû abandonner lors de la 19e étape du Tour de France en juillet dernier en raison d’une blessure musculaire à la cuisse alors qu’il était en lutte luttait pour la victoire finale de l’épreuve. « D’un commun accord avec l’équipe, Thibaut Pinot met un terme à sa saison et entre dès maintenant en préparation pour la saison 2020 », a écrit l’équipe Groupama-FDJ sur son compte Twitter.

Pinot, qui a d’ores et déjà affirmé qu’il placerait la Grande Boucle parmi ses priorités l’an prochain, ne sera donc pas au départ du Tour de Lombardie qu’il avait remporté l’an dernier. « Je ressens une grosse fatigue de manière générale », a expliqué le coureur de 29 ans. « Après le Tour de France, j’ai dû couper trois semaines. Ce repos forcé ne me permet pas d’être à 100% pour la suite de la saison, notamment le Tour de Lombardie dont je suis le vainqueur sortant et où je souhaitais remettre ma victoire en jeu, en pouvant lutter avec les meilleurs. Mon état actuel ne me permettra pas d’être suffisamment compétitif. »

« Cependant, je pense déjà à 2020, qui sera une saison très importante pour moi. Je me projette déjà vers de nouveaux objectifs et souhaite retrouver mon meilleur niveau au plus vite. Pour cela, je vais continuer à m’entraîner consciencieusement jusqu’à fin septembre, afin d’aborder la coupure hivernale sans accumuler trop de retard sur le plan physique. »

Source: Belga