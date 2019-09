L’ouragan Dorian remonté en catégorie 3

L’ouragan Dorian, qui a durement frappé les Bahamas et se dirige vers les côtes américaines, a été relevé en catégorie 3, avec des vents à 185 km/h, ont annoncé mercredi les services météo américains. La tempête a déjà causé la mort de 20 personnes au Bahamas et ses effets commencent à se faire sentir sur la côte sud-est américaine. A 03h00 GMT, Dorian se trouvait à environ 170 kilomètres au sud de Charleston (Caroline du Sud) et progressait à environ 11 km/h. L’échelle de Saffir-Simpson, qui permet de classer les ouragans selon leur force, compte 5 crans, la catégorie 5 étant la plus puissante.

source: Belga