La raison pour laquelle cette grand-mère de 83 ans est sur Tinder

À 83 ans, Hattie utilise régulièrement sur l’application de rencontres, à la recherche de jeunes amants occasionnels.

Hattie, mère et grand-mère de 83 ans passe d’amant en amant, profitant d’une vie sexuelle épanouie. Des amants occasionnels qu’elle rencontre surtout via l’application Tinder, qu’elle utilise depuis huit mois. Depuis lors, elle affirme en avoir déjà rencontré une cinquantaine.

Elle se présente sur Tinder en tant que « Hattie, 83 ans, une beauté âgée fascinante à la recherche d’un partenaire pour partager une vie d’aventures et de passion ». Ses critères de sélection ? « Pas de pro-Trump, pas de joueur » et surtout jeune, bien plus jeune qu’elle.

« Très différent de mon époque »

Le plus jeune de tous ses amants était âgé de… 19 ans. Mais elle aurait juré qu’il était plus vieux, assure l’octogénaire. D’ailleurs, « si j’avais su, je n’aurai probablement pas couché avec lui ! » ajoute-t-elle.

Hattie préfère les hommes jeunes, et elle l’assume totalement. « Les hommes âgés, eux, se préoccupent de l’âge, mais les jeunes ne pensent pas à l’âge, ils n’ont pas peur. » Et de poursuivre : « Les jeunes hommes aujourd’hui sont excités de voir une femme excitée, c’est très différent de quand moi j’étais jeune. ».

Actuellement, elle fréquente Shaun, 33 ans, soit son cadet de 50 ans. Ces rendez-vous, ce sont des moments de partage d’intimité. « ! On s’embrassera probablement, on se fera des massages… Il y a de l’intimité. Est-ce qu’il se passera quelque chose d’autre avec lui ? Je ne sais pas encore ! »

« Une nouvelle façon de vieillir »

Si Tinder facilite les rencontres, ce n’est pas l’application qui a poussé cette grand-mère à avoir constamment sous la main « une sélection d’amants occasionnels ». Mariée pendant 25 ans, Hattie avait « vie sexuelle merveilleuse » avec son époux. Or, « quand les enfants sont partis à l’université, ça a brisé la dynamique ». Ils ont donc divorcé lorsqu’elle avait 55 ans. C’est à ce moment-là qu’Hattie s’est mise à la recherche d’amants occasionnels. Mais à l’époque, pas de Tinder, pas d’internet. « Je passais des annonces dans les journaux et je faisais passer des auditions », s’amuse-t-elle. « J’avais de nombreux rendez-vous et beaucoup d’hommes ».

Trente ans plus tard, cela n’a visiblement pas changé. « Je vais revendique une nouvelle façon de vieillir, explique Hattie. Mon objectif est de changer cette vision de la vieillesse affreuse et décrépite pour la transformer en quelque chose de passionnant. Une aventure vivante, une aventure d’amour ».