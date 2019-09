Circuit rando : Les échelles de Rochehaut

Le parcours: Au départ de Rochehaut, suivre les indications vers «la promenade des échelles». Après un passage entre les habitations et les champs, on arrive rapidement dans les sous-bois. Le chemin devient alors plus escarpé et, rapidement, apparaissent les premières échelles qui aident à franchir les passages les plus raides. Tout au long de la descente, quelques escarpements rocheux sur la gauche offrent des points de vue sur la Semois qui coule en contrebas.