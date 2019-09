Nicki Minaj se confie sur ses relations toxiques

La chanteuse de 36 ans a confié dans une série de tweets publiés le premier septembre avoir vécu une, voire plusieurs relations toxiques. Une expérience traumatisante qu’elle a décidé de partager avec les femmes qui la suivent sur Twitter afin de les aider à sortir de ce cercle vicieux.

« Quand vous voyez une femme dans une relation toxique, au lieu de rire et de dire des choses méchantes, essayez de l’aider et de lui apprendre sa valeur », confie d’emblée la chanteuse. Elle explique avoir vu, plus jeune, ses parents se battre et se disputer sans arrêt et ne pas demander le divorce. « Je pensais donc que c’était un comportement normal. Je pensais vraiment que l’amour devait fait mal », poursuit-elle. « En tant qu’humains, ce n’est pas facile de partir. Spécialement dans le monde d’Instagram où les gens postent leurs photos de couples parfaits pour attirer l’attention ».

When u see a woman in a toxic relationship, rather than laugh & say mean things, try to offer sound advice from your heart & root for her to learn her worth. We’ve all been there. I saw my parents fight & argue non stop & never divorce, so I thought this was normal behavior… — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 1, 2019

L’interprète de « Megatron » a également listé une série des comportements qu’un homme ne devrait pas avoir envers une femme. « Un homme qui vous aime ne vous humilie pas sur les réseaux sociaux, il ne vous frappe pas, il ne vous trompe pas, il ne vous humilie pas constamment pour diminuer votre confiance en vous à cause de ses insécurités, il ne cache pas son téléphone, son mot de passe, etc ».

Dear all of you beautiful souls. A man who loves you does not: 1. Humiliate you on social media

2. Beat you

3. Cheat on you

4. Call you out of your name/put you down to lower your self esteem due to his own insecurities.

5. Hide his phone, passwords, where abouts, etc. — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 1, 2019

Elle conclura par un passage sur sa propre expérience dans lequel elle affirme avoir été battue. « J’avais tellement peur de parler car je ne connaissais pas son état d’esprit et je savais que, si je disais un mot de travers, il me frapperait. (…). Puis j’ai appris à m’aimer. Si vous ne laissez pas un homme traiter votre mère, votre sœur ou votre amie de cette manière car vous les aimer, ne laissez personne agir de la sorte avec vous ».