Louane répond aux internautes qui l’attaquent sur son physique

Alors qu’elle prépare un nouvel album, Louane a profité de son passage dans une émission de Canal + traitant de la violence faite aux femmes pour passer un message aux personnes la critiquant sur son poids.

Louane était, au même titre que Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre française des droits des femmes, invitée mardi sur le plateau de l’émission « Clique » sur Canal +. L’occasion d’aborder le thème des violences faites aux femmes, 101 femmes ayant été tuées sous les coups de leur conjoint depuis le début de l’année en France. « C’est ahurissant que ce soit encore possible en 2019 et que ça aille aussi vite », confie la chanteuse.

Elle a également profité de l’émission pour revenir sur les (cyber) critiques concernant son poids dont elle est la cible. Pour celle qui a aujourd’hui 22 ans, les insultes et les railleries en ligne ont commencé au début de sa carrière, alors qu’elle n’avait que 16 ans. « Aujourd’hui ça ne me touche plus, ou moins, car en vrai ça touche toujours en peu. Mais j’ai beaucoup plus de recul ».



La chanteuse rappelle également être musicienne et non « mannequin ». « Ce sont vraiment des gens qui ont du temps à perdre, c’est dommage, cela me rend triste pour eux », conclut-elle.

La chanteuse a également partagé, sur Instagram cette fois, un clip mettant en scène plusieurs personnalités rappelant le numéro français pour les femmes victimes de violence conjugale.