Eat! & drink! au parc royal de Bruxelles

La 8e édition de ‘Eat! Brussels, Drink! Bordeaux‘ a été lancée jeudi midi en plein cœur du Parc de Bruxelles, et ce pour la dernière fois.

Jusque dimanche soir, une trentaine de chefs, pâtissiers et fromagers proposeront aux gourmets et gourmands leur plat-signature tandis que 55 vignerons et négociants bordelais feront découvrir leurs breuvages, leur terroir et leur philosophie au cours d’échanges avec le public.

L’événement organisé par Visit.brussels et le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux et Bordeaux grands évènements, accueillera également, au sein du pavillon international, des chefs issus de villes et de régions qui entretiennent des relations bilatérales avec la Région bruxelloise.

Parmi les toqués bruxellois présents lors du festival gastronomique, Olivier Vanklemput de ‘Viva M’Boma’ proposera un ris d’agneau à l’ail fumé et crumble de parmesan tandis que Dirk Myny des ‘Brigittines’ concoctera une salade tiède de chou à la gueuze, bulots et saucisses sèche et Kevin Lejeune de ‘La canne en ville’ son bao de pied de porc farci à l’échalote fumée. Plus exotique, Nathan Urbanowiez et Guillian Mollet de ‘Sanzaru’ cuisineront un wonton de volaille et crevette à la verveine alors que Kamo Tomoyasu de ‘Kamo’ préparera un tartare de thon rouge d’élevage au sésame et à la pastèque notamment. Visit.brussels souhaite par ailleurs mettre en avant l’artisanat bruxellois, entre autres ses chocolatiers et fromagers.

Belgique, terre de Bordeaux

Quant à la cinquantaine de vignerons, ils « attendent l’événement avec impatience; ils savent que le public belge, ce sont des amateurs de vins, connaisseurs, et qui aiment profiter », a souligné Stéphane Delvaux, président de Bordeaux grands événements. Les organisateurs désirent mettre l’accent sur le côté éducatif en planifiant, outre les dégustations, des ateliers d’initiation.

La Belgique reste le premier pays consommateur de vins de Bordeaux, au vu du nombre d’habitants. 176.000 hectolitres, soit 23,5 millions de bouteilles, ont été exportés vers le Royaume entre le 1er juin 2018 et le fin mai 2019 (-10% par rapport à l’année précédente). Un chiffre qui ne prend pas en compte les importations individuelles des touristes belges. La Belgique est le 3e marché en volume après la Chine et les Etats-Unis.

Outre les dégustations gastronomiques et bibitives, l’événement accueillera le concours de la meilleure croquette de crevettes de Bruxelles avec 19 restaurants participants samedi ainsi qu’une initiation à la mixologie dimanche, en partenariat avec la Brussels cocktail week. Enfin, Visit.brussels propose aux visiteurs de voter pour leur plat coup de cœur. Le chef totalisant le plus de votes remportera ainsi l’award du « Chef of the year 2019 ».

Grâce à un système de « Wine Pass » (20 €), les amateurs de bonne chère auront la possibilité de goûter 10 vins différents (5 cl par verre) comme les Médoc, Saint-Emilion, Pomerol, Graves ou autres Sauternes. Un plat coûte par ailleurs 9 €.

Les organisateurs ont annoncé vouloir faire grandir encore le festival qui accueille environ 100.000 personnes chaque année. Ils déplaceront dès lors l’événement à la gare maritime de Tour&Taxis, fraîchement rénovée, en 2020.