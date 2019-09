Bangkok, ville la plus visitée par les touristes étrangers en 2018

Bangkok figure en tête des villes les plus visitées au monde par des touristes étrangers en 2018, pour la quatrième année de suite, selon un classement annuel publié mercredi par la société Mastercard.

Avec près de 23 millions de visiteurs internationaux l’an dernier, la capitale thaïlandaise devance Paris et Londres, toutes deux ayant accueilli un peu plus de 19 millions de visiteurs étrangers. New York se classe 7e du Global Destination Cities Index, totalisant 13,6 millions de touristes étrangers en 2018. Selon Mastercard, le nombre de visiteurs internationaux à Bangkok a augmenté de 76% depuis 2009.

Parmi les dix premières villes du classement, seule Londres a vu son nombre de visiteurs baisser (de près de 4%) par rapport à l’année précédente.

Dubaï domine elle le classement des villes où les touristes étrangers ont le plus consommé en 2018. Les visiteurs internationaux y ont dépensé près de 31 milliards de dollars. La Mecque et Bangkok, avec un peu plus de 20 milliards de dollars dépensés dans chaque ville, complètent le podium.

En moyenne, les touristes étrangers ont déboursé 553 dollars par jour à Dubaï l’an dernier. Créé en 2011, le Global Destination Cities Index établit chaque année un classement de 200 villes mondiales selon leur nombre de visiteurs et les dépenses que ces derniers effectuent.