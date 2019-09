World Tour Finals Beachvolley – Dries Koekelkoren et Tom van Walle intègrent le tableau final à Rome

Dries Koekelkoren et Tom van Walle sont parvenus à intégrer le tableau final des Finales du World Tour de beachvolley, mercredi à Rome. Le duo belge (FIVB 36) s’est débarrassé des Chinois Jianxin Wu et Likejiang Ha (FIVB 43) au premier tour en gagnant 2-0 (21-13, 27-25). C’est également en deux sets (21-18, 21-18) que Koekelkoren et van Walle ont pris le meilleur sur les Américains William Allen et Stafford Slick (FIVB 29).

Koekelkoren et van Walle ont été placés dans le groupe E. Ils débuteront jeudi face aux Allemands Julius Thole et Clemens Wickler (FIVB 6). Selon qu’ils gagnent ou perdent, ils seront opposés aux Lettons Aleksandrs Samoilovs et Janis Smedins (FIVB 17) ou aux Suisses Adrian Heidrich en Mirco Gerson (FIVB 24).

Les Finales du World Tour sont le dernier acte du FIVB World Tour 2018-2019. Le prize money de cet événement qui se dispute au Foro Italico de Rome est de 600.000 dollars (environ 550.000 euros).

Source: Belga