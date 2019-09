WNBA – Nouvelle victoire pour Washington Mystics et Emma Meesseman

Washington Mystics s’est imposé une 24e fois cette saison, en 32 rencontres, 77 à 93 (mi-temps: 40-58) à New York Liberty dans le championnat professionnel nord-américain de basket (WNBA) mardi au Westchester County Center de New York devant 1.558 spectateurs. Emma Meesseman a aligné 13 points (3/5 à 2pts, 1/3 à 3pts, 4/4 aux lancers), 7 rebonds et 7 assists en 33 minutes de jeu pour 3 fautes personnelles et deux pertes de balle. Kim Mestdagh est monté au jeu pour une minute trente (1 rebond, 1 assist, 1 perte de balle) dans une partie dominée par la franchise de Washington qui conserve la tête du championnat alors que la phase régulière s’achève dimanche.

Les Mystics jouent vendredi contre Dallas Wings, 10e, et dimanche contre Chicago Sky, 5e, en étant assuré de l’un des deux premières places de la Ligue à l’issue de la saison régulière, synonyme de qualification directe pour les demi-finales des playoffs(avec 8 équipes) qui débutent le 11 septembre. Washington Mystics avait disputé la finale l’an dernier face à Seattle Storm.

