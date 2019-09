US Open – Matteo Berrettini élimine Gaël Monfils au tie break du 5e set et rejoint les demi-finales

L’Italien Matteo Berrettini a éliminé le Français Gaël Monfils en quarts de final du simple messieurs de l’US Open de tennis, mercredi à New York. Le 25e mondial (24e tête de série), âgé de 23 ans, s’est imposé au tie-break du 5e set aux dépens du 13e mondial, âgé de 33 ans, 3-6, 6-3, 6-3, 3-6 et 7-6 (7/5). La rencontre a duré 3h56. Berrittini qui ne dispute que son 8e tournoi du Grand Chelem, et le 2e à l’US Open, n’avait jamais dépassé le stade des huitièmes de finale.

Le Romain rencontrera en demi-finale le vainqueur du dernier quart entre l’Espagnol Rafael Nadal (ATP 2) et l’Argentin Diego Schwartzman (ATP 21).

L’autre demi-finale opposera le Russe Daniil Medvedev (ATP5) au Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 78).

Source: Belga