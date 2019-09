US Open – Gauthier Onclin qualifié pour les 8e de finale en double

Gauthier Onclin, associé à l’Espagnol Pablo Llamas Ruiz (N.6), a remporté le match en double du tournoi juniors de l’US Open, mardi à New York. La paire belgo-espagnole s’est imposée 6-2, 6-2 face aux Américains Cash Hanzlik et Aidan Mayo, en 45 minutes de jeu. Gauthier Onclin et Pablo Llamas Ruiz affronteront au 2e tour (8e de finale) les Français Kyrian Jacquet et Giovanni Mpetshi Perricard.

Quelques heures plus tôt, Gauthier Onclin (ITF 8) s’était qualifié pour le 2e tour en simple en écartant le Canadien Taha Baadi (ITF 33) en trois sets 6-1, 6-7 (7/9) et 7-5, après 1 heure et 59 minutes de jeu.

Gauthier Onclin, tête de série N.9, aura pour prochain adversaire l’Américain William Grant, tombeur 6-4, 6-4 du Brésilien Natan Rodrigues.

Battu au premier tour à Wimbledon et à l’Open d’Australie chez les juniors, Onclin avait atteint le second tour à Roland Garros cette année.

