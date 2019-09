Pérou: explosions et nuées de cendres depuis le volcan Ubinas

Le volcan Ubinas, le plus actif du Pérou, a connu trois explosions éruptives mercredi qui ont provoqué des pluies de cendres sur plusieurs localités, a annoncé l’Institut de géophysique. « Trois nouvelles explosions ont été enregistrées au volcan Ubinas, caractérisées par l’expulsion de cendres solides et fines », a expliqué à l’AFP le directeur de l’Institut, Hernando Tavera.

Les cendres sont tombées sur plusieurs localités proches, dont celle d’Ubinas. « Evidemment, les cendres affectent les voies respiratoires des habitants, des animaux et des plantes », a précisé Hernando Tavera.

Une colonne composée de gaz et de cendres s’élevait jusqu’à environ trois kilomètres de hauteur, a-t-il ajouté.

Le volcan, haut de 5.672 mètres, est situé au coeur de la Cordillère volcanique (sud), dans la région de Moquegua, à 1.250 km au sud de Lima. Sa dernière éruption remonte à 2017.

La précédent explosion avait été enregistrée le 19 juillet, incitant les autorités à mettre en état d’alerte pour 12 mois les municipalités situées à proximité.

Le district d’Ubinas est en alerte orange depuis juillet. Ce niveau d’alerte est activé quand un volcan enregistre des variations significatives dans son processus éruptif. Il permet aux autorités de décréter au besoin des évacuations dans les zones peuplées à proximité.

Les habitants de six villages situés près du volcan ont été invités à utiliser des masques pour éviter d’inhaler des cendres. Des masques et des lunettes ont également été distribués dans le district d’Ubinas, qui compte 1.700 habitants.

La sécurité civile a annoncé l’envoi de 8,5 tonnes d’aide humanitaire, notamment de la nourriture et des vêtements.

Le Pérou se situe sur une zone volcanique et sismique surnommée la « Ceinture de feu du Pacifique ».

source: Belga