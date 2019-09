Météo – Temps globalement nuageux ce mercredi

Mercredi matin, le temps sera vite nuageux dans l’ouest du pays tandis que les autres régions profiteront d’un temps encore assez ensoleillé, annonce l’Institut royal de météorologie (IRM). La nébulosité augmentera ensuite partout et les premières pluies atteindront le littoral en fin de matinée. Des éclaircies pourront déjà se dessiner sur l’ouest du pays dans l’après-midi mais un risque d’averses sera également présent. Les maxima iront de 19° à 24°. Le vent sera modéré et à la mer assez fort de sud-ouest tournant vers l’ouest. Mercredi soir, des pluies faibles présentes dans l’est quitteront le territoire en direction de l’Allemagne et du Grand-Duché du Luxembourg. En cours de nuit, le ciel sera partout peu à partiellement nuageux et le temps généralement sec. Les minima oscilleront entre 7° et 13 degrés.

Jeudi, le temps sera variable avec quelques averses depuis le nord-ouest. Il fera partiellement à temporairement très nuageux. Le vent de nord-ouest ramènera de l’air plus frais, avec des maxima de 12° à 17°. Le vent sera parfois assez fort au littoral.

Vendredi, le temps sera sec en journée avant l’arrivée, en soirée et la nuit, de précipitations par l’ouest. La météo sera de nouveau plutôt variable pendant le week-end.

Source: Belga