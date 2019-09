Max Verstappen (Red Bull) et Pierre Gasly (Toro Rosso) renvoyés en fond de grille à Monza

La Red Bull du Néerlandais Max Verstappen et la Toro Rosso de son ex-coéquipier français Pierre Gasly vont être équipées d’un nouveau moteur Honda ce week-end au Grand Prix d’Italie, pour la quatorzième manche de la saison 2019 de Formule 1, la dernière de l’année en Europe. L’information a été confirmée mercredi par Toyoharu Tanabe, le directeur technique de Honda. Pour leur première course avec ce nouveau moteur, Verstappen et Gasly écoperont donc de pénalités et partiront de l’arrière de la grille. « Mais nous pensons qu’ils peuvent encore faire une bonne course dimanche », a rassuré Tanabe.

A noter que Gasly, récemment remplacé par le Thaïlandais Alex Albon chez Red Bull, et rétrogradé au sein de l’équipe Toro Rosso, s’est du coup vu dans l’obligation de déménager en Italie pour se rapprocher de l’usine à Faenza.

Il a cependant toujours le moral: « Cela va être très excitant de partir derrière et d’essayer de me frayer un chemin depuis le fond de la grille », a-t-il en effet déclaré. « J’ai hâte de voir ce que nous pouvons faire avec le nouveau moteur Honda ce week-end… ».

Verstappen, troisième au classement des pilotes, espère lui prendre une belle revanche après ses déboires à Francorchamps, où il n’a même pas bouclé le premier tour.

Il était cinquième, son meilleur résultat à Monza, l’an dernier…

Source: Belga