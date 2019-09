Les Red Lions et les Red Panthers débutent en Australie, 8 matchs à domicile pour finir

La Fédération internationale de hockey (FIH) a publié mercredi le programme 2020 de la deuxième saison de « Hockey Pro League », qui se déroulera toujours de janvier à juin sur le format de doubles confrontations entre les neuf nations participantes, autant chez les dames que chez les messieurs. Red Lions et Red Panthers joueront leur première rencontre de cette compétition le 25 janvier 2020 en Australie et termineront leur campagne par huit rencontres à domicile entre le 15 mai et le 28 juin. Le gros changement par rapport à la 1e édition consistera à une réduction de moitié des déplacements à l’étranger. Si la compétition se déroulera toujours en matchs aller-retour, ce principe est cependant désormais étalé sur deux saisons. Lors de son périple océanien, la Belgique jouera ainsi en 2020 à deux reprises contre l’Australie et en fera de même contre la Nouvelle-Zélande. En 2021 par contre, Australiens et Néo-Zélandais joueront à leur tour deux matchs sur le sol belge.

Année olympique oblige, la FIH a également décidé de ne pas programmer de Final 4 pour ne pas surcharger le programme international avant Tokyo. Les champions qui succèderont à l’Australie, chez les messieurs, et aux Pays-Bas, chez les dames, seront donc ceux ayant terminé le 1er tour à la première place.

Les Red Lions, tout récents champions d’Europe et 2e au classement mondial, auront comme adversaires au plus haut niveau l’Australie (FIH-1), les Pays-Bas (FIH-3), l’Argentine (FIH-4), l’Inde (FIH-5), la Grande-Bretagne (FIH-6), l’Allemagne (FIH-7), la Nouvelle-Zélande (FIH-8) et l’Espagne (FIH-9).

Les Red Panthers, 9e mondiales, devront quant à elles affronter les Pays-Bas (FIH-1), l’Australie (FIH-2), l’Argentine (FIH-3), la Grande-Bretagne (FIH-4), l’Allemagne (FIH-5), la Nouvelle-Zélande (FIH-6), la Chine (FIH-11) et les Etats-Unis (FIH-13).

Source: Belga