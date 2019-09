Le meilleur slalomeur de ski alpin actuel et peut-être le meilleur skieur de l’histoire, l’Autrichien Marcel Hirscher a annoncé mercredi qu’il mettait un terme à sa carrière sportive. Double champion olympique, septuple champion du monde, lauréat final des huit dernières coupes du monde générale, en plus de douze petits globes (6 en slalom et 6 en slalom géant), Hirscher se retire en pleine gloire à 30 ans. Il a remporté 67 épreuves de Coupe du monde et est monté sur 138 podiums.

Source: Belga