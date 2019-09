Charente-Maritime: 80 hectares de forêt incendiés, les TGV Paris-Bordeaux déviés

Un incendie de forêt a touché mercredi quelque 80 hectares de pins en Charente-Maritime (France), entraînant par mesures de précaution l’évacuation d’une dizaine de personnes et la déviation des trains de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) entre Paris et Bordeaux sur la ligne classique. « L’incendie n’est pas maîtrisé et devrait se poursuivre toute la nuit. Il est particulièrement violent sur le flanc droit où nous avons mobilisé six groupes de feux de forêts », soit 24 camions engagés et 108 pompiers, a déclaré à l’AFP l’officier de communication le capitaine Loïc Maurin, précisant qu’aucune zone d’habitation n’était menacée.

Des vents de 40 km/h laissaient craindre la propagation du feu dans cette région vallonnée de Bédenac, un village dans le sud du département.

Au total, environ 150 pompiers, dont des hommes venus en renfort de la Gironde et de la Charente voisines, tentaient de maîtriser l’incendie ainsi qu’un hélicoptère et un bombardier d’eau.

Le feu étant proche de la ligne à grande vitesse (LGV), les trains de la ligne Bordeaux-Paris ont été déviés sur la ligne classique, entraînant dans la soirée un retard de 30 à 40 minutes, a indiqué la SNCF.

Par mesure de précaution, une dizaine de personnes âgées ont été évacuées dans la salle des fêtes de Bédenac, selon la préfecture.

