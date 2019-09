Youtube soumis à une amende record pour avoir collecter des données d’enfants

YouTube reconnaît que «ces changements vont avoir un impact financier significatif sur les familles et les enfants-entrepreneurs qui ont produit de superbes contenus et bâti des entreprises florissantes».

La plateforme leur donne un délai de quatre mois pour s’adapter et elle va créer un fonds de 100 millions $ pour créer des contenus originaux destinés aux enfants sur YouTube et YouTubeKids dans le monde entier.

YouTube a d’ailleurs indiqué qu’elle allait promouvoir plus activement YouTubeKids, spécialement destiné à un public de moins de 13 ans et se montrer plus sélectif sur les chaînes qui peuvent y figurer.

Pas assez

Rohit Chopra, l’un des deux commissaires opposés à l’accord, estime qu’il n’implique aucune responsabilité individuelle, n’incite pas l’entreprise à changer fondamentalement et que l’amende est si faible qu’elle permet à l’entreprise de garder les profits tirés de ses activités illégales.

«Les termes de l’accord sont tellement bénins que Google n’a même pas cru bon d’alerter ses investisseurs», comme l’y oblige la législation boursière en cas d’information susceptible d’influer sur le cours de bourse, a souligné M. Chopra.

Les plaignants ont eux aussi jugé l’accord insuffisant même s’ils se réjouissent qu’il a «forcé Google à assumer son mensonge de longue date, qu’il ne visait pas les enfants sur YouTube», a dit Jeff Chester du Center for Digital Democracy.

Il juge que la faiblesse de l’amende prouve que «si vous êtes une entreprise avec du poids politique vous n’avez pas à craindre d’enfreindre la loi». Et d’ajouter qu’il va falloir «des changements plus fondamentaux pour s’assurer que YouTube soit une plateforme sûre et équitable pour les jeunes».

L’accord à l’amiable doit encore recevoir le feu vert du ministère de la Justice, mais c’est en général une formalité.